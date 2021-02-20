مسؤولان أميركيان يعلنان موقفين متشددين من طهران

2021/02/20 | 20:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، رفض بلادها خفض العقوبات أو العودة إلى الاتفاق النووي، قبل المحادثات بين إيران والدول الأعضاء حول الاتفاق.

المتحدثة قالت في مؤتمر صحفي، إن اجتماع الدول الأعضاء في الاتفاق النووي الإيراني بدعوة من أوروبا سيناقش سبل المضي قدمًا، بشأن دور طهران في المنطقة واستخدام إيران للصواريخ الباليستية، مضيفة ان التعاون مع مجموعة الخمسة كان وسيلة مستخدمة في الماضي ويمكن استخدامها في المستقبل.

وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لإقناع الدول بوقف بيع الأسلحة إلى إيران.

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