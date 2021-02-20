عاجل | مصادر أمنية: سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على موقع لشركة أمريكية بقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين

2021/02/20 | 20:52 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مصادر أمنية: سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على موقع لشركة أمريكية بقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدينمصادر أمنية: إصابة عراقي يعمل بشركة سالي بورت الأمريكية المشرفة على طائرات اف 16 بالهجوم على قاعد بلد

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