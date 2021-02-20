طبيبة: يجب “شرب” الإجهاد وليس “أكله”

2021/02/20 | 20:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]تشير الدكتورة الروسية زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، إلى أنه لا يمكن مواجهة المواقف العصيبة حتى بتناول الغذاء الصحي، بل يجب أن نشربها مع الماء أو تخفيفها بممارسة النشاط البدني.

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