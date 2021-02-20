استهداف قاعدة بلد الجوية بـ3 صواريخ

2021/02/20 | 20:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين.وقال المصدر، إن ” ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت اليوم على قاعدة بلد الجوية /80 كم شمال بغداد/ دون معرفة حجم الاضرار المادية والبشرية”.وبين ان” صواريخ الكاتيوشا استهدفت موقع لشركة أمريكية بقاعدة بلد الجوية”.

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