صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 632 إصابة جديدة بكورونا أُعلنت اليوم

2021/02/20 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاسب الحجامي - مدير صحة الكرخ - فيس بوك

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم : عدد الاصابات 632 منها 142 اصابة من المشتبه بهم و 490 من التحري موزعة كالآتي:

أبو دشير----------------- 23ابو غريب ---------------24الإسكان------------------2الاعلام------------------18البياع-------------------16التاجي -----------------24الحرية------------------34الخطيب-----------------3الدورة------------------50الدولعي-----------------6الرحمانية----------------4السيدية -----------------15الشعلة-----------------43الصالحية ----------------3الطارمية----------------27الطوبجي----------------5العامرية ----------------20العطيفية----------------6العلاوي-----------------3الغزالية -----------------29القادسية -----------------6الكاظمية ----------------38اللطيفية -----------------6المحمودية--------------48المنصور----------------- 15المواصلات---------------4اليرموك -----------------20اليوسفية -----------------4جكوك-------------------6حي الجامعة-------------- 24حي الجهاد---------------35حي الخضراء --------------18حي العامل---------------30حي العدل---------------- 14كرادة مريم----------------3سكنة جانب الرصافة --------6

الشفاء:500الوفيات:1

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