بعد تأخر صرفها مرة أخرى.. نائب تحدد الموقف بشأن رواتب شباط وبقية أشهر 2021

وفي وقت سابق ، علق عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي، على تأخير صرف رواتب الموظفين من قبل الحكومة العراقية لشهر شباط الجاري لغاية الآن ، فيما توقع موعد حسم ملف موازنة 2021.وقال الشبكي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب العراقي، من خلال لجانه المختصة، سوف يتابع مع الجهات الحكومية قضية تأخير صرف رواتب الموظفين، خصوصاً ان عدم اقرار موازنة 2021، ليس له اي علاقة بهذا القضية، كون مبالغ الرواتب مؤمنة".وأضاف ان "مجلس النواب العراقي، عازم على تمرير موازنة 2021 قبل نهاية شهر شباط الحالي، والموازنة سوف تمرر بداية الاسبوع المقبل او بداية الاسبوع الذي بعده كحد اقصى، خصوصاً ان ما يعيق تمرير الموازنة هي قضية حصة الاقليم والحوارات مستمرة لحل هذا الملف بصورة سريعة".
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