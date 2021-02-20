ليفانتي يقدم هدية ثمينة للريال وبرشلونة بإسقاط أتلتيكو مدريد

2021/02/20 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

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نجح فريق ليفانتي في التفوق على أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين سجلهما موراليس في الدقيقة 30 ودي فروتوس في الدقيقة 94، ليقدم هدية ثمينة لكلاً من ريال مدريد وبرشلونة ويزيد من فرصهم بالعودة لسباق الفوز بالدوري الإسباني

وبهذه النتيجة يوقف أتلتيكو مدريد عند 55 نقطة، وخلفه ريال مدريد بنفس عدد المباريات برصيد 49 نقطة، وبرشلونة برصيد 46 نقطة من 22 مباراة.

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