2021/02/20 | 21:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / مني متصدر الليغا الاسبانية فريق أتلتيكو مدريد بهزيمة مذلة على أرضه أمام ضيفه ليفانتي (0-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وأحرز هدفي ليفانتي كل من اللاعبين، خوسي لويس موراليس، وخورخي دي فروتوس في الدقيقتين (30، و90) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب /واندا ميتروبوليتانو/ بالعاصمة مدريد.وأهدر أتلتيكو مدريد 4 نقاط في غضون 4 أيام أمام ليفانتي، وذلك بعد تعادله أمامه (1-1) يوم الأربعاء في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية لليغا.وأضاع أتلتيكو مدريد 7 نقاط في آخر ثلاث 4 مباريات، وتوقف رصيده عند 55 نقطة حصدها من 23 مواجهة، ويتصدر الترتيب بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه، جاره اللدود ريال مدريد، وبفارق 9 نقاط أمام صاحب المركز الثالث برشلونة، الذي بحوزته مباراة مؤجلة.بينما رفع ليفانتي رصيده إلى 31 نقطة، وقفز إلى المركز الثامن على سلم ترتيب الليغا، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متصدر الليغا الاسبانية يمنى بهزيمة امام ضيفه ليفانتي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متصدر الليغا الاسبانية يمنى بهزيمة امام ضيفه ليفانتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).