المرجع الخالصي : بناء هيكلية على شكل الكعبة المشرفة في مدينة كربلاء المقدسة..كفر بواح وارتداد عن الدين

2021/02/20 | 21:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد المرجع الديني محمد مهدي الخالصي ان بناء هيكلية على شكل الكعبة المشرفة في مدينة كربلاء المقدسة..كفر بواح وارتداد عن الدين.وقال جوابا عن اسئلة وردته بخصوص هذا الامر ان : هذا الامر بدعة صهيو أمريكية منكرة في محاولة تشويه صورة الحج والعبث بالمقدسات من خلال بناء هيكلية على شكل الكعبة المشرفة في مدينة كربلاء المقدسة، وأمام أنظار عامة الزائرين، والعلماء والمراجع، ونشرها عبر وسائل الاعلام العالمي لتشويه صورة مذهب أهل البيت (ع) واثارة الفتنة بين المسلمين.واضاف الخالصي ان : ما جرى من بناء هيكلية على شكل الكعبة المشرفة في مدينة الامام الحسين الشهيد (ع) انما هو كفر بواح وارتداد عن الدين، وافتراء وكذب على الله وتكذيب صريح للقرآن .ودعا العلماء والمراجع والمسؤولين في المؤسسة الدينية، وكل من يقدر من المسلمين الى إنكار هذا الافتراء الصريح على الله والقرآن، والعمل على إزالة هذا المجسم من الأوثان وقول الزور، ومن يسكت عنه مشارك في الإثم والعدوان، وعلى حد الشرك بالله والارتداد عن الدين./انتهى3

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