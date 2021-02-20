2021/02/20 | 21:04 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولو أمن عراقيون أن 3 صواريخ ضربت قاعدة بلد الجوية العراقية شمال بغداد السبت، مما أسفر عن إصابة متعاقد عراقي.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع الذي يستهدف قاعدة تستضيف قوات أميركية أو متعاقدين أميركيين.

وكانت ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة في السابق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 صواريخ تستهدف قاعدة جوية عراقية شمال بغداد) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 صواريخ تستهدف قاعدة جوية عراقية شمال بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).