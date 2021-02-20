العراق..عمليات بغداد تعلن مصرع 5 إرهابيين في الطارمية

2021/02/20 | 21:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، مقتل 5 إرهابيين في الطارمية كانوا يرمون لتنفيذ هجمات ارهابية في العاصمة....

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