تحالف الفتح: العراق لايحتاج قوات اضافية من الناتو او غيرها

2021/02/20 | 21:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تحالف الفتح، السبت، ان الحكومة ملزمة بعدم الموافقة على اي زيادة بأعداد القوات الاجنبية في العراق قبل مصادقة البرلمان عليها، مبينا ان العراق لا يح...

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