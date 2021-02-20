ليفانتي يشعل الليغا بهزيمة أتلتيكو مدريد.. وفيديو لهدف من منتصف الملعب

2021/02/20 | 21:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعل ليفانتي المنافسة على اللقب عندما ألحق الخسارة الثانية هذا الموسم بمضيفه أتلتيكو مدريد المتصدر بالفوز عليه 2-صفر، السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

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