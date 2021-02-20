"خطيئة" المنتظم السياسي "الشيعي" في كتابة الدستور .. المادة 140 مثالاً

2021/02/20 | 21:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: بركات علي حمودي

عادت الكتل السياسية الكردية للمطالبة

بتطبيق المادة 140 من الدستور و التي

تتعلق بالمناطق المتنازع عليها بين

الاقليم و باقي المحافظات، خصوصاً بعد

حادث قصف اربيل قبل ليلتين.

وهنا

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