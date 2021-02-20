2021/02/20 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستطلق إصدارين جديدين من برمجيات Office لمستخدمي الحواسيب العام الجاري.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن إصداري Office 2021 و Office LTSC سيتوفران لمستخدمي الحواسب العاملة بنظامي ويندوز و mac os غير الراغبين بالتعامل مع الخدمات السحابية عبر إصدارات Microsoft 365.ولم تعلن مايكروسوفت عن وجود تغيرات جذرية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لمستخدمي الحواسيب..



الإعلان عن إصدارات جديدة من برمجيات Office المركز الخبري الوطني.

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