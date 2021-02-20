بايدن يوافق على إعلان ولاية تكساس “منطقة منكوبة”

2021/02/20 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام أيركية، اليوم السبت، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق على إعلان ولاية تكساس “منطقة منكوبة”.ويأتي إعلان تكساس منطقة منكوبة بعد أن أعلنت فيها حالة الطوارئ في وقت سابق من هذا الأسبوع، بسبب سوء الأحوال الجوية.وكان بايدن قد قال إنه توجد “كارثة كبرى” في ولاية تكساس وأمر […]

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