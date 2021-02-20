الموصل..حملة توعية للحد من ظاهرة الابتزاز الالكتروني

2021/02/20 | 21:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مركز المنظمات الديمقراطية التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني، جلسة حوارية للتوعية مخاطر ظاهرة (الابتزاز الالكتروني) بحضور عدد من المثقفين والناشطين والصحفيين في محافظة نينوى.

في بداية الجلسة الحوارية قدم احمد الدليمي احد اعضاء مركز المنظمات الديمقراطية شرحاً حول كيفية الحفاظ على سلامة المتصفح للمواقع الالكترونية وآلية الحفاظ على المعلومات اثناء استخدام الاجهزة الالكترونية.

بعد ذلك تحدث اسلام الجبوري احد المشاركين عن دوافع المشاركة في هذه الجلسة قائلا: كَثُرَت في الآونة الاخير ظاهرة الابتزاز الالكتروني وهذا ماجعلنا نعقد هذا الجلسة لكي تناول اهم التداعيات حول الموضوع المذكور وسبل معالجته.

ومن ثم باشر مركز المنظمات الديمقراطية بتوزيع منشورات توعوية على المواطنين داخل شوارع واسواق عدد من مناطق الموصل لتصل رسالة التوعية للكثير من المواطنين.

وتحدث الناشطة المدنية تغريد فتحي عن مشاركتها الميدانية في التوعية قائلة: نحن سعداء جدا باقامة حملة توعوية ضد الابتزاز الالكتروني ومخاطره.

دعت فتحي، المواطنين الى عدم التعامل مع الصفحات الوهمية وقدمت للمارة داخل احد شوارع الموصل الرئيسة بمنطقة المجموعة الثقافية شرحا مفصل عن مخاطر الابتزاز الالكتروني.

PUKmedia مثنى النهار /الموصل

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