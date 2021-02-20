ديالى تعلن استقرار التبادل التجاري عبر منفذ” سومار”

2021/02/20 | 21:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، السبت، استقرار التبادل التجاري غبر منفذ سومار الحدودي شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة( 90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” معدل تدفق البضائع الايرانية عبر منفذ سومار- مندلي الحدودي مع العراق مستقرة ولم تشهد اي انخفاض في الساعات الماضية بسبب تداعيات الحظر الشامل في اغلب محافظات العراق ومنها ديالى”ز

واضاف، ان “المنفذ مخصص بالاساس للتبادل التجاري وليس لانتقال سفر المواطنيين بين البلدين مؤكدا بان كورونا المتحورة وتداعياتها لم يكن لها تاثير في خفض معدل التبادل والوضع طبيعي وفق السياق المعتاد لافتا الى انه بالاساس الاجراءات الاحترازية مطبقة خلال الاشهر الماضية وكان لجان للرصد والمتابعة”.

ويعد منفذ سومار- مندلي الحدودي بين العراق وايران من المنافذ الحدودية المهمة التي تشهد مؤخرا نشاطا مرتفع لنقل البضائع “.انتهى 25 ف

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