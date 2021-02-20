الإعلان عن إصدارات جديدة من برمجيات Office لمستخدمي الحواسب

2021/02/20 | 21:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستطلق إصدارين جديدين من برمجيات Office لمستخدمي الحواسب العام الجاري.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن إصداري Office 2021 و Office LTSC سيتوفران لمستخدمي الحواسب العاملة بنظامي ويندوز و mac os غير الراغبين بالتعامل مع الخدمات السحابية عبر إصدارات Microsoft 365.

ولم تعلن مايكروسوفت عن وجود تغيرات جذرية في نسخة Office 2021 مقارنة بنسخ Office السابقة، لكنها أشارت إلى أن نسخة Office LTSC ستحمل معها العديد من الميزات مثل دعم الوضع الداكن، كما ستتحسن فيها إمكانية الوصول إلى مصفوفات Excel و XLOOKUP.

وبالنسبة للدعم التقني لهذه النسخ فقد أشارت مايكروسوفت إلى أنه سيكون لمدة 5 سنوات وليس لـ 7 كما جرت العادة مع نسخ Office السابقة، أما أسعار التطبيقات الخاصة بالنسخ الجديدة فستبقى ثابتة بالنسبة للعملاء العاديين، وستزداد بنسبة 10% بالنسبة للعملاء التجاريين.



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