الإعلام الرقمي: حسابات انشئت مؤخرا تدعم علانية 'الارهاب'

2021/02/20 | 21:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذر مركز الإعلام الرقمي، السبت، من انتشار فيديوهات تنظيم داعش على تطبيق "تيك توك"، داعيا المنصة الى تكثيف جهدها في هذا الجانب للحد من انتشارها.

وقال المركز في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه اليوم، (20 شباط 2021)، ان "فريقه رصد مئات الحسابات على تطبيق تيك توك والتي تم انشاؤها في الفترة القليلة الماضية، دون ان يكون هناك اي موقف مسؤول من قبل مسؤولي هذه المنصة للحد من انتشارها".

وأضاف، ان "بعضا من هذه الحسابات تضع اعلام تنظيم داعش بشكل واضح وصريح ولم يتم حذفها فورا من جانب خوارزميات المنصة او فرقها البشرية التي تفشل او تتأخر في التعامل مع هكذا حسابات تدعم علانية الارهاب".

وتابع المركز، ان "المقاطع التي تنتشر على المنصة تتنوع بين من تدعو للتحريض على القتال واثارة الكراهية، وبعضها تمجد قادة الارهاب مع نشر صورهم، فضلا عن مقاطع تضم صور التنظيم في المناطق التي كان يحتلها".

ودعا مركز الإعلام الرقمي بحسب البيان، "منصة تيك توك الى تكثيف جهدها في هذا الجانب كي لا تكون المنصة مرتعا للارهاب او مجالا لتسويق افكاره الظلامية والترويج لها بين الجيل الجديد".

شدد المركز على "اهمية مراقبة المنصات الرقمية الجديدة التي تلجأ لها التنظيمات المتطرفة كلما ضاق عليها الخناق في المنصات التقليدية، وخصوصا وهو يبحث دوما عن ملاذات ومنصات جديدة لنشر وتسويق عملياته فضلا عن تجنيد شباب جدد".

واختتم البيان بالقول ان "مركز الإعلام الرقمي DMC كشف في 14 من شهر نيسان عام 2020 تنامي وازدياد اعداد حسابات اعضاء تنظيم داعش وانصارهم على منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصا الفيسبوك مستغلا ازمة جائحة كورونا التي ادت الى تأخير استجابة دعم الفيسبوك لطلبات حذف الحسابات ".

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