تعليق من الأمن النيابية بشأن عملية الطارمية وعلاقة حظر التجوال بالتهديد الأمني

2021/02/20 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب علي الغانمي، اليوم السبت، بشأن العملية التي نفذتها القوات الامنية المشتركة في منطقة الطارمية شمال بغداد، فيما أشار الى أن حظر التجوال الذي فرض في عموم العراق لا علاقة له بوجود تهديد أمني للعاصمة.

وقال الغانمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الموقفين الامني والاستخباري يؤكدان بما لايقبل الشك وجود مقرات ومسارات وأوكار لداعش في محيط العاصمة بغداد ومنها الاطراف الزراعية".

وأضاف، أن "عملية الطارمية الاخيرة تشير الى وجود ملاذات لفلول التتظيم تحاول تهديد امن العاصمة، الا ان الجهد الاستخباري والعمليات النوعية نجحت بضرب غالبيتها والاطاحة بقيادات مهمة للغاية"، لافتا الى ان "التحرك الاستخباري نجح في حماية بغداد من خروقات دامية".وأشار الغانمي الى أن "هناك العديد من المناطق في محيط بغداد فيها ملاذات واوكار والخارطة لنشاط تلك الخلايا مرصودة من قبل الفرق الاستخبارية الميدانية"، موضحاً أن "بغداد تعرضت قبل اسابيع الى هجوم إرهابي في ساحة الطيران ولم يتم فرض حظر تجوال لان داعش يهاجم ويهرب وليس بمقدوره الاشتباك مع القوات الامنية للسيطرة على اي شبر من ارض العراق".

وبشأن الحظر الذي فرض في عموم العراق عدا كردستان، قال الغانمي، إن "حظر التجوال الذي فرض في بغداد وجميع محافظات البلاد ليس امنياً، وتم فرضه من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة من اجل السيطرة على الموقف الوبائي، وليس فيه اي ابعاد امنية او مخاوف من اعتداءات ارهابية قد تحدث في العاصمة او المناطق الاخرى".

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، اليوم السبت (20 شباط 2021)، أعلنت تنفيذ عملية امنية فجر اليوم في الطارمية جرى خلالها قتل ارهابيين خططوا لتنفيذ هجمات في العاصمة.وقالت القيادة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "5 إرهابيين قتلوا في الطارمية من ضمنهم العسكري والإداري لشمال بغداد واعلامي الفلوجة كان يرمون لتنفيذ هجمات ارهابية في العاصمة".

قبل ذلك، روت خلية الإعلام الأمني، تفاصيل جديدة تتعلق بالاحداث الامنية شمال محافظة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود مجموعة إرهابية في بساتين الطابي بقضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، نفذت قوة مشتركة من الفرقة السادسة بالجيش العراقي والحشد العشائري عملية مداهمة على المكان واشتبكت مع هذه المجموعة الإرهابية".

واضافت ان "القوات الامنية تمكنت من قتل خمسة منهم، كما أسفرت أيضاً عن استشهاد إثنين من الحشد العشائري وإصابة جندي"، مشيرا الى ان "عملية البحث والتفتيش مازالت في هذه المنطقة التي نفذت فيها المداهمة مستمرة".وأعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، اليوم السبت، مقتل ما يسمى والي الطارمية والمفتي الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي، في كمين محكم شمال بغداد.

وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من فوج الطارمية التابع للحشد الشعبي اشتبكت مع مجموعة من داعش، أسفر الاشتباك عن قتل ثلاثة عناصر من التنظيم".

وأكد البيان، "استشهاد ثلاثة من مقاتلي الفوج وإصابة أثنين آخرين، وما زالت الاشتباكات مستمرة بحسب البيان".

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