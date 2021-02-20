الإعلام الأمني: سقوط 4 صواريخ في قاعدة بلد دون خسائر

2021/02/20 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، بسقوط أربعة صواريخ، داخل قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "اربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين ، دون خسائر تذكر".

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