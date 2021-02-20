نائب كردي يتحدث عن ’’انفراجة’’ في مفاوضات بغداد - اربيل بشأن موازنة 2021

2021/02/20 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتحدث النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، طه أمين، اليوم السبت، 20 شباط، 2021، عن وجود تقدم في المفاوضات وحل للمشاكل المختلف عليها بين المركز والإقليم.وقال أمين في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وفد حكومة إقليم كردستان موجود في بغداد، ويواصل مباحثاته"، مضيفا ان "هنالك انفراجة في المباحثات، ولكن بلا اتفاق نهائي حتى الآن".وتابع ان "المشكلة الرئيسية هي الفقرة 11 من قانون الموازنة، وكل المباحثات مستمرة بشأنها".واشار الى ان "الحل كله بيد الكتل السياسية، لآن الحكومة الاتحادية واللجنة المالية باتوا يتفهمون وضع الإقليم"، ماضيا بالقول ان "هنالك أمل باتفاق يرضي الطرفين خلال منتصف الأسبوع الحالي".واكد ان "وفد الإقليم متمسك بالتزام كردستان الكامل تجاه شروط بغداد".وكشف عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، اليوم السبت، آخر ما وصل إليه مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، فيما حدد الموقف الأخير بين بغداد وأربيل من حصة اقليم كردستان ضمن الموازنة.

وقال أحمد حمه، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مشروع قانون الموازنة اكتمل من الناحية المهنية وتم معالجة قضية الرواتب من خلال إلغاء الاستقطاعات، وكذلك رفع سعر برميل النفط في الموازنة"، لافتا إلى أن "فقرة سعر صرف الدولار لا يمكن التعديل عليها على اعتبار أن وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولين عن رسم السياسة المالية للبلاد".

وأضاف حمه، أن "ما يؤخر عرض الموازنة على التصويت هو عدم حسم الخلاف بين بغداد وأربيل حول حصة كردستان في مشروع القانون، نتيجة الشروط الصعبة التي وضعتها الكتل الشيعية، بالتالي نحن ننتظر الوصول إلى توافق بشأن هذا الملف".

وأشار عضو اللجنة المالية، إلى أن "اللجنة عملت على زيادة الإيرادات في مشروع القانون، وضغط النفقات وكذلك تقليل عجز الموازنة"، مؤكدًا أن "موعد عرضها على التصويت مرهون بالاتفاق بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان".

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، قد أكد اليوم السبت (20 شباط 2021)، انه لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق سياسي على تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021 الاسبوع الحالي.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لغاية الآن لا يوجد اي اتفاق برلماني على التصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021 خلال الاسبوع الحالي، والاعلان عن هذا الأمر يتم من خلال رئاسة مجلس النواب، فهي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد موعد التصويت على القانون".

وبيّن، أن "الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن حصة اقليم كردستان في موازنة سنة 2021 مازال قائماً، رغم وجود حوارات لحل الخلاف، لكنه قائم حتى الساعة، ولو كان هناك اي حلول لتم الاعلان عنها، لكنها لا توجد حتى الآن".

وأكمل مجلس النواب، القراءة الأولى والثانية لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وسط مناقشات وآراء متضاربة حول عدة فقرات تخص القانون في مقدمتها حجم الموازنة وعجزها.

وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، الأربعاء (17 شباط 2021)، أنه لم يحدث أي جديد بخصوص المفاوضات الحالية، للتوصل إلى اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل.

وقال آلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوضع على ما يجري عليه، وهناك اجتماعات مستمرة، ولكن هناك نقاط خلاف جوهرية حول فقرتين من قانون الموازنة".

وأضاف، أنه "في ظل الوضع الحالي، فنتوقع استمرار المفاوضات للأسبوع المقبل، ويبقى كل شيء وارداً بخصوص الاتفاق، ولكن حتى الآن هناك معارضة من حكومة الإقليم لتسليم كامل النفط إلى بغداد، التي تطلب أن تكون جميع صادرات الإقليم بإشرافها".

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