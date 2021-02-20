خلية الإعلام الأمني: سقوط 4 صواريخ كاتيوشا داخل قاعدة بلد الحوية

2021/02/20 | 21:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني عن سقوط اربعة صواريخ نوع كاتيوشا داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين ، دون خسائر تذكر .وكانت وكالة / الحشد اون لاين / اعلنت عن سقوط ٣ صواريخ عيار ١٠٧ ملم على المقر لشركة سالي بورتر الأمريكية داخل قاعدة بلد الجوية ./انتهى3

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