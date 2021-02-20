صحة ميسان تنفي ظهور السلالة الجديدة و( ١٢ ) اصابة بكورونا ١٩ راقدة في المستشفى

2021/02/20 | 21:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نفت دائرة صحة ميسان ،اليوم السبت ، ظهور اصابات بفيروس كورونا من السلالة الجديدة في عموم المحافظة وان الاصابات الحالية من سلالة كوفيد (١٩) .وقال مدير عام الدائرة الدكتور " علي العلاق " لاتوجد اصابات بالسلالة الجديدة في ميسان حاليا ، وان مجمل الاصابات الراقدة بكرورنا كوفيد ١٩ ، ( ١٢ ) اصابة ، اثنين منهما في حالة خطرة ، مبديا، قلقه ازاء مؤشر الاصابات في ميسان بعد تسجيل ( ٤٠ الى ٦٠) اصابة كمعدل يومي. واكد " ان المؤسسات الصحية وفرت المستلزمات كافة وانها جاهزة لاستقبال جميع الحالات وحجر المصابين في مستشفى الصدر مركز الامراض الانتقالية فضلا عن مستشفيي المجر الكبير وقلعة صالح .واشار العلاق " الى انه تم تشديد الاجراءات في السيطرات المحورية في اقضية ونواحي العزير، الميمونة ، البتيرة ، علي الغربي ومنفذ الشيب، لافتا الى انه، تم اغلاق منفذ الشيب الحدودي امام الوافدين حتى اشعار آخر من قبل لجنه السلامة الوطنية./انتهى س

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