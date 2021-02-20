شاهد.. الناتو يقرر زيادة عديد قواته بالعراق الى 8 اضعاف!

2021/02/20 | 21:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق (العالم) ‏20‏/02‏/2021 - قرر حلف الشمال الاطلسي الناتو زيادة عدد قواته في العراق من 500 عنصر الى 4000، ما اعتبرته اوساط عراقية بانه اعادة احتل...

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