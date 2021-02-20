بيان رسمي بشأن الهجوم الصاروخي على قاعدة بلد

2021/02/20 | 21:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 شباط 2021)، إن "أربعة صواريخ نوع كاتيوشا، سقطت داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين، دون خسائر تذكر".

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، عن تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له قاعدة بلد الجوية، مساء اليوم.





وقال المصدر في تصريح لـ "ناس" (20 شباط 2021)، إن "قاعدة بلد الجوية تعرضت إلى هجوم صاروخي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ في المحيط الخارجي للقاعدة".

وأضاف أن "الهجوم لم يؤدي إلى أية خسائر بشرية أو مادية، فيما انتشرت القوات الأمنية للبحث عن منفذي الهجوم في المنطقة المحيطة بالقاعدة".

ولم تصدر الجهات المعنية حتى اللحظة أي بيان حول الحادث.

بدورها، قالت وكالة رويترز إن القصف الصاروخي تسبب بإصابة متعاقد مع الجيش العراقي.

وتأوي القاعدة التي تبعد نحو 80 كيلومترا من العاصمة العراقية، عسكريين أميركيين، وسبق أن أجلت الولايات المتحدة بعض مستشارييها من القاعدة لأسباب أمنية.

وتقوم شركة "سالي بورت غلوبال" الأمنية، ومقرها ولاية فيرجينيا، بتوفير الأمن لسرب طائرات "أف-16" المكون من 34 طائرة في قاعدة بلد، في حين يقوم مقاولون من شركة "لوكهيد مارتن" بتقديم الدعم الفني والصيانة للطائرات.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، مقتل عنصرين في تنظيم داعش، بضربة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (17 شباط 2021)، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات التحالف الدولي ضربة جوية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية".

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