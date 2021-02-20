روسيا تعلن تسجيل لقاح ثالث ضد كورونا‎

2021/02/20 | 21:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت موسكو، السبت، أنها سجلت لقاحها الثالث ضد فيروس كورونا، ووعدت بتوفيره لمواطنيها بحلول آذار/مارس.وكانت روسيا أول دولة تسجل لقاحا مضادا لكوفيد-19 في آب/أغسطس وقبل الانتهاء من التجارب السريرية.وحصل اللقاح سبوتنيك-في على الترخيص في أكثر من 20 دولة في أنحاء العالم.وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع حكومي تم …

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