روسيا تعلن تسجيل لقاح ثالث ضد كورونا‎


روسيا تعلن تسجيل لقاح ثالث ضد كورونا‎
2021/02/20 | 21:44 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ دولي أعلنت موسكو، السبت، أنها سجلت لقاحها الثالث ضد فيروس كورونا، ووعدت بتوفيره لمواطنيها بحلول آذار/مارس.

وكانت روسيا أول دولة تسجل لقاحا مضادا لكوفيد-19 في آب/أغسطس وقبل الانتهاء من التجارب السريرية.

وحصل اللقاح سبوتنيك-في على الترخيص في أكثر من 20 دولة في أنحاء العالم.

وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع حكومي تم …

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