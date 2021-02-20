2021/02/20 | 21:44 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ دولي أعلنت موسكو، السبت، أنها سجلت لقاحها الثالث ضد فيروس كورونا، ووعدت بتوفيره لمواطنيها بحلول آذار/مارس.
وكانت روسيا أول دولة تسجل لقاحا مضادا لكوفيد-19 في آب/أغسطس وقبل الانتهاء من التجارب السريرية.
وحصل اللقاح سبوتنيك-في على الترخيص في أكثر من 20 دولة في أنحاء العالم.
وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع حكومي تم …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تعلن تسجيل لقاح ثالث ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكانت روسيا أول دولة تسجل لقاحا مضادا لكوفيد-19 في آب/أغسطس وقبل الانتهاء من التجارب السريرية.
وحصل اللقاح سبوتنيك-في على الترخيص في أكثر من 20 دولة في أنحاء العالم.
وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع حكومي تم …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تعلن تسجيل لقاح ثالث ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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