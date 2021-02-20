الكمارك تعلن ضبط شحنة معدة للتهريب بحاوية حديدية

2021/02/20 | 21:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ضبطت مديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، السبت، شحنة كمامات طبية معدة للتهريب في أم قصر. وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك أم قصر التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة من ضبط وإحباط عملية تهريب حاوية حديدية حجم 40 قدما تحتوي على كمامات …

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