الصحة العالمية تعلق على ارتفاع اصابات كورونا بالعراق

2021/02/20 | 21:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني علقت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد وتسجيل اصابات بالسلالة الجديدة للفيروس في العراق.وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أحمد زويتن، على هامش تقديم دولة الكويت دعما صحيا لوزارة الصحة بإقليم كردستان العراق، بحسب وكالة الانباء الكويتية، واطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، إن […]

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