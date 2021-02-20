كما رواه شاهد عيان: الباب الثالث - دلور ميقري

2021/02/20 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 1مثل تعاقب الفصول، أكررُ أيامي بانتظام وعلى نسقٍ واحد.



لكن أكثر من مفاجأة، علّمت على يومي الآفل.



كذلك رحتُ أفكّر، لما أفقت صباحاً في موعد مشترك مع طيور الحديقة.



شدوها الشجيّ، جاء إليّ في فراشي كأنه يدعوني إلى النهوض وترك الأفكار جانباً.



لم ألبّ الدعوة فوراً، وذلك بسبب هيمنة ذكرى امرأة النافذة: يا لها من مصادفة غريبة، فكّرتُ، أن ألقاها أول مرة وأنا راكبٌ الكروسة، ومرة أخرى عندما كانت هي من تركب ......





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