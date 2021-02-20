ما هي حظوظ الحزب الشيوعي بالأنتخابات القادمة؟ - مازن الحسوني

2021/02/20 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني أستشف من خلال متابعتي لنشاطات ونشريات الحزب الشيوعي بأنه ذاهب الى الأشتراك بالأنتخابات القادمة وبغض النظر عن طبيعة الأنتقادات الكثيرة الى كل تفاصيل كيفية الأعداد لهذه الأنتخابات وأجرائها وأعني هنا _قانون الأنتخابات السيء،قانون الأحزاب ،مفوضية الأنتخابات ،الفوضى السياسية والأمنية السائدة بالبلد وخاصة تحكم المليشيات ومن خلفها بكل مفاصل الحياة وغيرها من الأمور التي توحي لأي عاقل بأن أنتخابات حرة ونزي ......





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