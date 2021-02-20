الاعلام الامني تعلن سقوط اربع صواريخ كاتيوشا داخل قاعدة بلد الجوية

2021/02/20 | 21:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن سقوط اربع صواريخ نوع كاتيوشا داخل قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان مقتضب، “سقوط اربع صواريخ نوع كاتيوشا داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين، دون خسائر تذكر”.

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