الإعلام الأمني: سقوط 4 صواريخ داخل قاعدة بلد دون خسائر

2021/02/20 | 21:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أكدت خلية الإعلام الأمني، السبت، سقوط 4 صواريخ داخل قاعدة بلد الجوية، مشيرة الى عدم تسجيل خسائر.

وقالت الخلية في بيان لها، إن "اربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين دون خسائر تذكر".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم السبت، باستهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، بصواريخ كاتيوشا.

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