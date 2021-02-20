مقتل 6 ارهابيين في الطارمية

2021/02/20 | 21:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم السبت، عن مقتل 6 إرهابيين في منطقة الطارمية كانوا يرومون استهداف العاصمة بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان: تمكنت قوات مشتركة من الجيش والحشد العشائري من قتل 6 ارهابيين بعملية استباقية في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

واضاف البيان: ان الارهابيين كانوا يرومون تنفيذ هجمات إرهابية في العاصمة بغداد، مشيرا الى ان العمليات العسكرية في الطارمية مستمرة حتى تحقيق جميع الاهداف المرسومة لها.

PUKmedia اعلام قيادة عمليات بغداد

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