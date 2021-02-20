هجوم صاروخي على قاعدة بلد الجوية في العراق

2021/02/20 | 21:54 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاعدة كانت تضم جنوداً أميركيين في السابق (جويل صمد/ فرانس برس)

أفادت مصادر أمنية عراقية بأن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة بلد الجوية، بمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد.

وكانت القاعدة تضم جنودا أميركيين، وقد أعلنت واشنطن انسحابهم منها الصيف الماضي.

ووفقا لوكالات أنباء عراقية محلية، فإن الهجوم نفذ مساء اليوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا، وتسببت بإصابة جنديين أحدهما عراقي وآخر لم تعرف جنسيته، ولم تصدر الحكومة العراقية على الفور أي توضيح بشأن الحادث.

من جهته، أكد مسؤول أمني في محافظة صلاح الدين، أن "أعمدة الدخان شوهدت من بعيد تتصاعد من القاعدة، وأن القصف قد يكون تسبب بأضرار"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "القيادات الأمنية وجهت بتحريك قوات لتنفيذ عملية تفتيش عاجلة في المناطق المحيطة بالقاعدة العسكرية، لمحاولة ضبط الجهات المنفذة".

وأضاف أنه "بالفعل تحركت قوات إضافية وبدأت عملية التفتيش بحثا عن المنفذين"، مؤكدا أن "القصف بالتأكيد نفذته مليشيات مسلحة".

ويأتي هذا الهجوم بعد خمسة أيام على هجوم صاروخي استهدف قاعدة للتحالف الدولي في أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق) قوبل بردود فعل غاضبة، ووعيد من واشنطن بمحاسبة الجهات المنفذة.

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