مركز الإحصاء الإيراني يكشف عن ارتفاع كبير في نسبة التضخم مقارنة بالعام الماضي

2021/02/20 | 21:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت بيانات صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، عن ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات المركز أن معدل التضخم خلال شهر بهمن الذي يبدأ حسب التقويم الايراني من عشرين كانون الثاني ولغاية العشرين من شباط، أظهرت ان معدل التضخم ارتفع بنسبة بلغت أكثر من ثمانية وأربعين بالمئة، في حين ارتفع التضخم في أسعار المواد الغذائية والوجبات الخفيفة بنسبة بلغت نحو سبعة وستين بالمئة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام الفين وعشرين.

وأكد المركز ان الارتفاع الجديد في التضخم يعني ان الأسر في البلاد قد أنفقت في المتوسط نحو ثمانية وأربعين بالمئة أكثر مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي لشراء نفس مجموعة السلع والخدمات.

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