قاعدة بلد الجوية تتعرض لقصف بثلاثة صواريخ كاتيوشا

2021/02/20 | 21:54 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت مصادر أمنية تعرض قاعدة بلد الجوية الى قصف بصواريخ الكاتيوشا.

وذكرت المصادر ان ثلاثة صواريخ كاتيوشا استهدفت مقرا سابقا لشركة سالي بورتر الأميركية داخل قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، وهو ما أدى الى إصابة اثنين من العاملين في القاعدة قالت المصادر ان احدهما عراقي الجنسية.

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