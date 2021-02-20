ألمانيا تتسلم من أميركا حارسا نازيا لمعسكرات الاعتقال يبلغ من العمر95 عاما

2021/02/20 | 21:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القضاء الألماني، عن قيام الولايات المتحدة بتسليم ألمانيا حارسا سابقا في معسكر اعتقال نازي يبلغ من العمر خمسة وتسعين عاما.

صحيفة دير شبيغل الألمانية ذكرت ان فريدريش كارل بيرغر الذي غادر ولاية تينيسي الأميركية على متن طائرة طبية، وصل إلى مطار فرانكفورت، وذلك لإخضاعه للاستجواب من قبل المحققين، كونه يتمتع بصحة جيدة على الرغم من تقدمه بالعمر، مبينة ان التحقيق مع بيرغر الذي غادر الى الولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي، يهدف الى معرفة فيما اذا كان متورطا بقتل سجناء، عندما كان حارسا في مجمع معسكرات الاعتقال في نوينغامي عام الف وتسع مئة وخمسة وأربعين، في حين قالت الصحيفة ان الحارس المسن أقر بعمله في تلك المعسكرات، نافيا علمه بتعرض السجناء لمعاملة سيئة أو بحدوث وفيات بين المعتقلين.

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/usa-liefern-frueheren-kz-waechter-berger-aus-a-6eedf160-0e26-45db-a2a1-74601b34695c

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