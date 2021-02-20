الامن النيابية تحدد مواقع نشاط داعش في “ديالى” وتحذر من عودة النزوح

2021/02/20 | 21:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى_اين]حدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، السبت، مواقع نشاط داعش في محافظة ديالى.

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