المتحدث السابق للكاظمي ينتقد اداء الحكومة ويصفها بكذبة كبيرة

2021/02/20 | 22:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

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منذ 13 دقیقة

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انتقد أحمد ملا طلال، الناطق السابق باسم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة كورونا من ناحية التعليم الالكتروني وحظر التجوال، واصفا النظام بعد 2003 بالـ"كذبة كبيرة".

وكتب ملا طلال، تغريدة على "تويتر" تابعها موقع NRT عربية اليوم، (20 شباط 2021)، "دعونا نعترف: أن التعليم الألكتروني كذبة كبيرة بالقياس لتعليمنا التقليدي والمعتاد".

وأضاف، أن "حظر التجوال كذبة كبيرة بالقياس لتنفيذه التقليدي والمعتاد".

وتابع، أن "نظام ما بعد 2003 كذبة كبيرة بالقياس لأداءه التقليدي والمعتاد".

وفي 26 تشرين الثاني الماضي، قال مصدر مطلع، ان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اعفى، الناطق بإسمه، احمد ملا طلال، من مهامه، بعد 5 أشهر على تكليفه، فيما أوضح الأخير "الحكاية" وراء ذلك.

وكتب ملا طلال تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" واطلع عليها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (26 تشرين الثاني 2020): "كانت مهمة دقيقة وحساسة، كلفني بالتصدي لها رجل وطني، صادق النوايا، يسعى إلى تحقيق مشروع طموح بمعية فريق جريء متحمس مخلص، له فهمه للواقع. فكان فهمي مغايرا".

وأضاف " سأبقى مستمرا في خدمة بلدي وقضيتي، من مكان وفي مجال آخرين. تلك هي الحكاية".

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