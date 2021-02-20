2021/02/20 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الرحمن علي يسجل البوما غنائيا تراثيا :اجتزت مع حسين نعمة أصعب لجنة اختبار بغداد- ياسين ياس يدخل المطرب عبد الرحمن علي قريباً استديوهات الموسيقى لتسجيل مجموعة اغاني ضمن البوم جديد يتضمن سبعة اغاني غالبيتها من التراث العراقي الاصيل ومنها اغنية (عليمن ياكلب) وعلى طريقة دويتو مع المطربة اديبة وقال علي لـ […]

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