نائب كردي لـ / نينا / : الحكم على ناشطين وصحفيين في كردستان.. تهديد للاستقرار والسلم الاهلي في الإقليم

2021/02/20 | 22:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف الامل الكردستاني احمد حمة رشيد ان : الحكم على ناشطين وصحفيين في كردستان..يعد تهديدا للاستقرار والسلم الاهلي في الإقليم.وعبر للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / عن : ادانته الشديدة لتعرض الناشطين و الصحفيين في اقليم كردستان منذ مدة للاستهداف وخاصة بعد قرار المحكمة الجنائية الصادرة بتـأريخ 16.02.2021 بالحكم ست سنوات بحق كل من ( شيروان شيرواني ـ ملا شفاى سعيد ـ كوهدار زيباري ـ أياز كرم ـ هاريوان عيسى ) ، من دون امتلاك ادلة ثبوتية بحقهم.واضاف رشيد : لكن كل ما حدث كان تحت التهديد و التعذيب تم اجبارهم بتوقيع على تهم باطلة خالية من اية قيمة قانونية وبدون حضور المحامين الموكلين .معبرا عن الاسف لمحاولة السلطة الحاكمة و / بالتحديد جماعة مسرور بارزاني/ تهديد بنشر فيديو مصور تثبت ادانة هؤلاء النخبة البريئة من الصحفيين والناشطيين المدنيين .وتابع : نعرف جيدا بان الصحفي ( شيروان شيرواني ) ادلى برسالة واضحة لهيئة المحكمة والحضور بانه قد وقع على الافادات بتهديد على شرفه ان لم يوقع على التهم المنسوبة اليه و طلب من البرلماني علي حمة صالح ان يوصل هذه الرسالة الى الرأي العام و الاعلام .ودعا رشيد الأمم المتحدة و المنظمات الدولية و المجتمع المدني و السفارات و القنصليات في اقليم كردستان و العراق ،ومحكمة التمييز الى أخذ الموضوع بنظر الاعتبار و تبرئة المعتقلين وانهاء هذه المهزلة التي تؤثر على سمعة القانون و المحاكم في الاقليم ، حتى تكون بادرة خير حتى لا يؤثر هذا الموضوع أكثر على السلم الاجتماعي في كردستان . وطالب ايضا من حكومة اقليم كردستان بالكف عن هذه الاساليب القذرة وغير المفيدة للسلم الاجتماعي و مصلحة الاقليم .وبالافراج الفوري كل من ( بدل برواري ، أوميد بروشكي ، سليمان كمال ، كاركر ، لبندوار ، جمال ، قارمان )./انتهى3

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