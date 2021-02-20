الفياض تعليقا على عملية الطارمية:الحشد سيبقى درعا واقيا للعراقيين ومدنهم

2021/02/20 | 22:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ان عملية الطارمية تجعلنا نرفع الرؤوس عاليا ولن نسمح للعابثين بتعكير صفو الأمن والاستقرار في المدن....

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