مسؤول بالصحة يتحدث عن 3 خيارات وتوقعات بشأن لقاح كورونا والسلالة الجديدة ومستقبل الحظر

2021/02/20 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

تحدث مدير قسم تعزيز الصحة بوزارة الصحة، د.



هيثم العبيدي، عن فعالية لقاح كورونا المرتقب وصوله إلى العراق ضد السلالة الجديدة من الفيروس، فيما رجح اللجوء إلى الحظر الشامل للسيطرة على اعداد الاصابات المسجلة.

وقال هيثم العبيدي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "تزايد اعداد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا قد تؤشر صعوبة في الموقف وصعوبة بالسيطرة على تفشي الوباء، الأمر الذي يرفع نسبة الوفيات، وهذا مانخشاه".

وأضاف العبيدي، أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اتخذت كافة الاحتياطات، وموضوع الحظر الشامل من الخيارات المطروحة، في حال الاستمرار بهذه الوتيرة من الاصابات"، مبينا أن "نسب الاصابات العالية تؤشر عدم التزام المواطنين باجرءات الوقاية".

وأشار رئيس قسم تعزيز الصحة بوزارة الصحة، إلى أن "اللقاح وفي حال توزيعه على المواطنين سيعمل بشكل كامل وبفعالية تصل إلى 100%، في حال افترضنا تفشي السلالة الجديدة من الفيروس في البلاد، وقد لا يكون عمله على اصابات السلالة الجديدة بنفس الفاعلية، وحتى الآن لم يؤكد الأمر بشكل كامل".

وتابع، أن "عمر السلالة الجديدة لفيروس كورونا حوالي شهر، ولم تتوفر دراسات كافية عن عمل اللقاح ضد السلالة الجديدة بفعالية كاملة، ونحن بانتظار النتائج التي ستصل من بقية دول العالم".

وحذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، السبت (20 شباط 2021)، من فقدان السيطرة على الوضع الصحي في العراق بسبب انتشار فيروس كورونا وسلالته الجديدة، فيما أشرت ارتفاعاً سريعاً بأعداد الإصابات خلال الأيام الماضية.

وقال بيان الوزارة، الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "تصاعد الاصابات بشكل سريع يستمر للايام الاخيرة اضافة الى تسجيل اصابات شديدة في الاطفال والاعمار الشابة وهذا ما يحدث لاول مرة وهو مؤشر لانتشار السلالة الجديدة المحورة والتي تمتاز بسرعة انتشار العدوى والشدة المرضية بنفس الوقت".

وأضاف: "لذلك آن الاوان للمجتمع بكافة طبقاته وشرائحه ان يتخذ كل الاجراءات الكفيلة بتقليل العدوى بين المواطنين ويتحتم الان تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشكل صارم في جميع ارجاء العراق".

وتابع البيان ان "التهاون في تطبيق الاجراءات الوقائية وعدم تنفيذ القرارات التي صدرت من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ومع انتشار هذه السلالة الجديدة يهدد بارتفاع سريع بالاصابات خلال الايام القادمة مما يعرض مؤسساتنا الصحية الى خطر فقدان السيطرة على استيعاب عدد الاصابات المتزايد مما يؤدي الى زيادة بالوفيات".

وأشارت الوزارة إلى أن "الوسيلة الوحيدة لتفادي هذا الخطر حاليا هو الالتزام بكافة القرارات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخاصة في ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين بشكل مستمر وتجنب مختلف أنواع التجمعات البشرية والاماكن الضيقة، والتعاون مع الفرق الصحية الرقابية في متابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية".

وأكد بيان الوزارة، أنه "بالوقت نفسه فان الصحة تطمئن المواطن بان مؤسساتها الصحية كافة على اهبة الاستعداد لاستقبال ومعالجة المرضى حيث تم توفير الاسرة الكافية وكافة العلاجات والمستلزمات الطبية المطلوبة، وننصحه بعدم التأخر عن مراجعة مؤسساتنا الصحية عند الشعور باي اعراض مرض الكوفيد".

واضافت الوزارة: "بعد ان دخلت قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حيز التنفيذ فاننا نهيب بالمواطنين كافة بان يكونوا على قدر المسؤولية وأن يعوا الخطر الكبير ويلتزموا بالاجراءات الوقائية وفي الوقت نفسه فاننا نثمن الملتزمين منهم بارتداء الكمامة وتجنب التجمعات البشرية وتعقيم اليدين".

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