الدورة في صدارة مناطق الكرخ بقائمة الإصابات الجديدة

2021/02/20 | 22:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 شباط 2021)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد حالات الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، جاء على النحو التالي":

عدد الإصابات 632 منها 142 إصابة من المشتبه بهم و490 من التحري موزعة كالآتي:

أبو دشير----------------- 23

ابو غريب ---------------24

الإسكان------------------2

الاعلام------------------18

البياع-------------------16

التاجي -----------------24

الحرية------------------34

الخطيب-----------------3

الدورة------------------50

الدولعي-----------------6

الرحمانية----------------4

السيدية -----------------15

الشعلة-----------------43

الصالحية ----------------3

الطارمية----------------27

الطوبجي----------------5

العامرية ----------------20

العطيفية----------------6

العلاوي-----------------3

الغزالية -----------------29

القادسية -----------------6

الكاظمية ----------------38

اللطيفية -----------------6

المحمودية--------------48

المنصور----------------- 15

المواصلات---------------4

اليرموك -----------------20

اليوسفية -----------------4

جكوك-------------------6

حي الجامعة-------------- 24

حي الجهاد---------------35

حي الخضراء --------------18

حي العامل---------------30

حي العدل---------------- 14

كرادة مريم----------------3

سكنة جانب الرصافة --------6

الشفاء: 500

الوفيات: 1

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