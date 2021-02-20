الاستخبارات العسكرية تطيح باحد عناصر ما يسمى “ولاية كركوك”

2021/02/20 | 22:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على احد عناصر ما يسمى ولاية كركوك.

وقالت المديرية في بيان صحفي، انه “بعملية استباقية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية ورد الفعل السريع تمكنت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوة من كتيبة الاستطلاع العميق للمديرية من الاطاحة باحد الارهابيين العاملين ضمن المفارز العسكرية لما يسمى ولاية كركوك بعد استدراجه لكمين محكم في احدى مناطق المحافظة”.

واضافت ان “المعتقل هو احد العناصر الناشطة في تقديم الدعم اللوجستي لمضافات الدواعش وكان يروم القيام باعمال ارهابية تستهدف المدنيين العزل”، لافتة الى انه “يعد واحدا من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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