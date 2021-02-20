2021/02/20 | 22:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين أكدت خلية الإعلام الأمني، السبت، سقوط 4 صواريخ داخل قاعدة بلد الجوية، مشيرة الى عدم تسجيل خسائر.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “اربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين دون خسائر تذكر”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تؤكد سقوط 4 صواريخ داخل قاعدة بلد الجوية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تؤكد سقوط 4 صواريخ داخل قاعدة بلد الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).