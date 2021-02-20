2021/02/20 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يدعو الى مؤتمر دولي لإعمار بغداد بغداد – الزمان اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، جولة تفقدية في بغداد للاطلاع على الحملة التي تقوم بها امانة بغداد، التي تتضمن أعمال اكساء الشوارع وصيانتها وحملات التنظيف، تزامنا مع اجراءات حظر التجوال، وذلك لتجنب تاثير الاعمال على السير في الايام الطبيعية.وذكر […]

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