2021/02/20 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة 3273 حالة بكورونا حرمان الصحف من اداء واجباتها بسبب الحظر ممارسة قمعية غير مسبوقة بغداد – ياسين ياس استغرب صحفيون واكاديميون من استمرار تجاهل الحكومة والجهات المعنية لدور الصحف و شمولها بأجراءات الحظر الشامل وحرمانها من ممارسة دورها التثقيفي في توعية المواطنين من جائحة كورونا .وطالب الصحفيون عبر (الزمان) رئيس […]

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